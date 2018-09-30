Elazığ şehidi, son yolculuğuna uğurlandı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- SURİYE\'nin El-Bab bölgesinde, bir arkadaşının silahının kazara ateş alması sonucu yaralanan, tedavi gördüğü hastanede dün gece şehit olan Sözleşmeli Er Levent Yerli, memleketi Elazığ\'ın Baskil ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Suriye’nin El-Bab bölgesinde görev yapan Sözleşmeli Piyade Er Levent Yerli, 4 gün önce görev arkadaşının silahının kazara ateş alması sonucu yaralandı. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne kaldırılıp tedaviye alınan Yerli, dün akşam doktorların tüm çabasına karşın şehit oldu. Şehidin naaşı, bugün sabah saatlerinde memleketi Elazığ\'ın Baskil ilçesine bağlı Kadıköy köyüne getirildi. Şehit Sözleşmeli Er Levent Yerli için, burada cenaze töreni düzenlendi. Törene, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Vali Çetin Oktay Kaldırım, 8\'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Emniyet Müdürü Doğan Cangül, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, şehidin ailesi, vatandaşlar ve askerler katıldı.

Baba evinde helallik alındıktan sonra şehit Yerli için köy mezarlığında öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Sözleşmeli Er Levent Yerli\'nin naaşı, aile mezarlığında gözyaşları içerisinde toprağa verildi.



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