Elazığ merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu: 25 askeri personel gözaltında

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ merkezli 21 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda çoğu muvazzaf, 25 askeri personel gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 1\'i albay, 22 subay ile 3 astsubay ve meslekten ihraç edilen 8 subay hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Elazığ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kontörlü ve ankesörlü telefonlar aracılığıyla bağlantı kuran 33 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi. Elazığ merkezli Adana, Şırnak, İstanbul, Çankırı, Hakkari, Hatay, Balıkesir, Ankara, İzmir, Edirne, Tekirdağ, Artvin, Çanakkale, Erzincan, Antalya, Yozgat, Van, Düzce, Diyarbakır ve Malatya\'da belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Soruşturma kapsamında 8 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.