Elazığ ile Malatya'nın Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde yarı yıl tatili uzatıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6.8 büyüklüğünde depremi yaşayan Elazığ'ın tamamında, Malatya'da da Doğanyol, Pütürge, Kale, Battalgazi ilçelerinde yarı yıl tatilinin 10 Şubat'a kadar ertelendiğini duyurdu. Bakan Soylu, üniversitelerin de 17 Şubat'ta açılacağını açıkladı.

Bakan Soylu, Kızılay'a 27,5 milyon, AFAD'a da 72 milyon lira bağış yapıldığını duyurdu.

Soylu, "Isıtıcı konusunda tüplü ısıtıcı konusunda sıkıntı vardı. Dün biz AFAD olarak iki ayrı depodan 10 bin ısıtıcıyı İstanbul'dan yola çıkardık. Bugün saat 14:00 gibi elimizde olacak" dedi.

Soylu şunları kaydetti:

"Özellikle Elazığ'da ve Malatya'da şu ana kadar 23 bin 286 çadır dağıtıldı 57 bin 608 battaniye dağıtıldı. Her gün her köy evi iki defa ziyaret ediliyor. Kumanya veriliyor. Günde 30 bin kişiye sıcak aş çıkarılıyor, 65 bin kumanya dağıtılıyor. Burada çalışan 5 binin üzerinde teknik, bin gönüllü personel var. "

"Isıtıcı, gıda kolisi, battaniye, mont yardımı dışında başka talebimiz yok."

"Elazığ'da 200 civarı okuldan 10’u yıkılacak."

"Toplam şu anada kadar 500 bin liralık valiliğimizce nakdi yardımlar yapıldı. "

"Toplam 30 bin ton kömür bize intikal etti, dağıtımına başlanıyor."

"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde 44 milyon para geldi. Bunun yarısı Malatya'ya yarısı da Elazığ'a. Strateji başkanlığından Maliye Bakanlığından 10'ar milyon lira. Aile Bakanlığımızdan 8 milyon lira. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 10 milyon lira, İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı'ndan da 6 milyon lira bağış yapıldı. "

"Bugün yaklaşık 2-3 TIR oyuncak geldi."

"Depremden yaralanan ineğimiz Nazlı, Jandarmamız bulunduğu yere güzel bir çadır yaptı. Burada belki de hepimizin ders alacağı önemli manzaralar var. Herkes kendi hassasiyetini çok farklı şekilde yansıtıyor.Dağda terörle mücadele eden bir jandarmanın bir köpek için neler yaptığı. Burada büyük bir gönül birliği zinciri var. İnşallah buraya yardım gönderen kamu kurum ve kuruluşlarına, ticaret ve sanayi odalarına, vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Yardımları hakkaniyetle elimizden geldiğince dağıtmaya çalışıyoruz."

"Elazığ’da internet hizmeti hemen her tarafa yayılıyor."

Soylu'nun ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları kaydetti:

"Yaralılarımız konusunda son bilgiler, toplam başvuru yapan kişi sayısı 1607 kişi olmuştu. Bunlardan taburcu olanlar 1543 kişi. Şu anda hastanelerimizde yatan 7'si yoğun bakımda olan 64 kişi var. "

"Azize dün itibariyle yoğun bakımdan servise alındı. Kendilerini ziyaret ettim. Son durumu iyi."

"Çadırların yoğun olduğu yerlerde biz sahra hastanelerimizi hızla oluşturuyoruz. Şu ana kadar 9 tanesini açtık."

"Dün bu merkezlerimize müracaat eden hasta sayısı 600'e ulaştı. Tüm ilçelerimizde mobil sağlık hizmetleri oluşturduk. Elazığ^da 23, Malatya'da 19 ekiple sağlık faaliyetlerini sürdürüyoruz. Elazığ'daki ekip sayısını 30'a çıkarmayı planlıyoruz."

"Tüm riskli gebelere ulaşılarak muayeneleri yapıldı."

"Hamile ve emziren anneler için psikolojik destek ekipleri kuruldu."

"Olası bir salgının enfeksiyon artışının önüne geçmek için planlama ve hazırlıklarımızı tamamladık. Şebeke suyunun kullanılabilir olup olmadığını incelemek için numuneler incelendi. Numunelerin hepsi normal. Su depolarının dezenfeksiyonu yapıldı. Çadır ve konteyner bölgelerinde ısınmak için kullanılan yakıtlara ve karbondioksit zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum şunları kaydetti:

"Toplam 58 yıkık binamız, 234 bağımsız bölümden oluşuyor, 568 ağır hasarlı binamız 2 bin 150 bağımsız bölümden oluşuyor 511 orta hasarlı binalarımız var. acil yıkılması gereken 118 binamız var o da 518 bağımsız bölümden oluşuyor."