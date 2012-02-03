Elazığ İHD Başkanı Nafiz Koç: Yeşil'in yaşadığına inanıyorum'



Hülya Karabağlı T24/ANKARA





Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ayten Öztürk dosyasıyla yürüttüğü soruşturma bölgede ‘Yeşil’ hareketliliği başlattı. Elazığ İnsan Hakları Derneği (İHD) Başkanı Nafiz Koç, “Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım’ın ’in yaşadığına inanıyorum” dedi.



Ayten Öztürk’le davasına müdahil olacaklarını söyleyen İHD Başkanı Koç, “ Öztürk dosyasını en baştan incelemeye alacağız. Hukukçularla yapacağız, ne yapabiliriz ona bakacağız”.





'Yeşil taziye evinde mi'



İHD Başkanı Koç, Mahmut Yıldırım’la çıkan söylentilere dikkat çekiyor. “ Geçtiğimiz yıl Yeşil’in babasının taziyesine gittiği söylendi” diyen Koç, “Zaman zaman Elazığ’a geldiği anlatılıyor. Hatta ‘askeri birimde’ deniyor”. Koç’a göre, “Yeşil’in yakalanması diye bir şey yok. Devlet isterse, ortaya çıkarır”.



Soruşturma ve davaların belli bir noktaya gelebileceğini daha öteye geçilmeyeceğini düşündüğünü söyleyen Koç, “ Bu bir dönemin sorgulanması anlamına geliyor. Demirel, Çiller ve Ağar’lı döneme nasıl gidilecek? Bunun yapılabileceğini sanmıyorum. Bu yüzden, belli noktaya kadar yol alınacak”.



Koç, Ayten Öztürk dosyasının, Metin Can ve arkadaşı Hasan Kaya cinayetinin yeniden ele alınmasına zemin oluşturabileceğini söyleyen Koç’un verdiği bilgiye göre, o dönemin İHD’nin başkanı olan Metin Can, 27 Şubat 1993 tarihinde arkadaşı Hasan Can’la bir köprünün altında ölü bulunuyor.





