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Yaşam

Elazığ Fırat Üniversitesi'nde silahlı saldırıya uğrayan başhekim hayatını kaybetti

Başhekim Berilgen 5 saatlik müdahaleye rağmen kurtarılamadı

24 Mayıs 2017 15:26

Öğle saatlerinde makam odasında silahlı saldırıya uğrayan Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhammed Said Berilgen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Saldırgan S.G. daha sonra kafasına dayadığı silahı ateşleyerek intihar giriminde bulundu.

Olay, saat 11.45 sıralarında Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimliğinde meydana geldi. Medikal işiyle uğraştığı öğrenilen S.G., görüşme bahanesiyle girdiği Başhekim Prof. Dr. Muhammed Said Berilgen’i odasında 3 el ateş ederek vurdu. Saldırgan S.G. daha sonra kafasına dayadığı silahı ateşleyerek intihar giriminde bulundu. Silah sesleri üzerine odaya giren görevliler, müdahale ederek Başhekim Berilgen ile saldırganı aynı hastanenin içerisinde bulunan geri döndürme odasına alarak tedaviye alındı.

 

5 saatlik müdahaleye rağmen kurtarılamadı
 

Kalbinden 3 kurşunla vurulan Başhekim Berilgen'in kurtarılması için hastanede tüm doktorlar seferber oldu. Olayın hemen ardından ameliyata alınan Başhekim Berilgen yaklaşık 5 saat süren müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, saldırıyı gerçekleştiren medikal firma sahibi S.G.'nin ise sevk edildiği Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisinin devam ettiği, durumunun kritik olduğu bildirildi.

Saldırıyı gerçekleştiren S.G.'nin, işlerinin kötü olması nedeniyle icralık olduğu ve hastaneden bulunan alacağının öne çekilmesi için ikinci defa Başhekim Belirgen'in yanına gelip olayı gerçekleştirdiği iddia edildi.

 

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