Elazığ depreminde yıkılan Dilek Apartmanı 13 yıl önce ağır hasar almasına rağmen sadece güçlendirme çalışması yapılmış

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Elazığ depreminde yıkılan Dilek Apartmanı ile ilgili ve soruşturma dosyasına giren ihmalin belgesini köşesinde yayımladı. Belgeye göre, Dilek Apartmanı 13 sene önceki depremde ağır hasar almasına karşın sadece güçlendirme çalışması yapılmış.

Saymaz, "Elazığ'da, 21 Şubat 2007'de 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.Bu depremde Dilek Apartmanı ağır hasar görmüştü.Sonra ne mi oldu?Apartman sakinlerinin başvurusu üzerine Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği'nden Prof. Dr. Ali Sayıl Erdoğan, bir teknisyen ve iki inşaat mühendisinden oluşan bilirkişi heyeti kuruldu. Heyet, binada güçlendirme çalışması yaptı.Depremzedeler çalışmaları yeterli bulmadıkları için itiraz etti." ifadesini kullandı.

Saymaz yazısında şunları kaydetti:

İtiraz 23 Haziran 2007'de reddedildi. O tutanakta şöyle yazıyor:

"Dilek Kooperatifi… bakanlığımız teknik heyetince kesin hasar tespit çalışmalarında ‘ağır' derecede hasarlı olarak belirlenmiş olup afetzedelerin müracaatı ile Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği'nden teşekkül eden bilirkişi heyetince güçlendirme projesi altında onarımı yapılmıştır. Afetzedelerin itiraz dilekçeleri üzerine mahallinde inceleme yapılmış, söz konusu yapılar onarım gördüğünden değerlendirme yapılamamıştır.'

Yani, 13 yıl önceki depremde ağır hasar alan bina, depremzedeler karşı çıktığı halde yıkılmayarak, sözde güçlendirme çalışması ile ayakta tutuldu.

İşte bu apartmanda 13 yıl sonra 14 canı kaybettik."