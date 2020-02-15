Elazığ depreminde 16 saat sonra enkazdan çıkarılan hamile inek Nazlı yaşamını yitirdi

Elazığ’da 24 Ocak’ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan ve depremden 16 saat sonra kurtarılan Nazlı isimli hamile inek, kurtarıldıktan 20 gün sonra hayatını kaybetti.

Çevrimtaş köyünde ahırın yıkılması sonucu enkaz altında kalan ‘Nazlı’, saatler süren çalışmaların ardından yaralı olarak kurtarılmış, hayvanseverlerin desteği ile Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

"Ölümünün sebeplerinden biri yetersiz tedavi"

Hürriyet'ten Ece Çelik'in haberine göre, Nazlı ile ilk günden beri ilgilenen veteriner teknikeri ve hayvansever Merve Gülistan Aydın, Nazlı’nın yetersiz bakım sonucunda hayatını kaybettiğini iddia ederek şunları söyledi:

“Çok üzgünüm, ne yaptıysam yetemedim. Nazlı’yı kendi çabamızla hastaneye götürdük. Hastane kapısında indirmek için tek bir memur bile yardımcı olmadı. Ona özel gebelik ilaçları buldum getirdim. Her gün ziyaret ediyordum. Ancak 4 gün gitmediğimde hayvana su bile vermediklerini gördüm. Hayvan 5 kova su içti. Hastanede kesinlikle sistem problemi vardı. Kaldığı yer buzhane gibi bir yerdi. Veterinere Nazlı’nın gidişatının kötü olduğunu karnındaki bebeği almamız gerektiğini söyledim. Gebe bir hayvana uygulanması gereken bakım uygulanmadı ve Nazlı’yı kaybettik. Nazlı’nın ölüm sebebinin yüzde 50’si depremden yaralı kurtulması yüzde 50’si ise yetersiz tedavi.”