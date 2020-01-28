Elazığ depremi Çevrimtaş Köyü'nü yok etti

Ülkeyi yasa boğan 6.8 büyüklüğündeki deprem Elazığ’ın Sivrice ilçesine bağlı Çevrimtaş Köyü'nde sağlam ev bırakmadı. Taş yapılı evlerin neredeyse tamamının yıkıldığı köyde enkaz altında kalan iki kişi yaşamını yitirdi. Köyde çok sayıda hayvan da yıkıntının altında can verdi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, köy muhtarı Ramazan Alparslan, depremin yazın olması durumunda çok sayıda kişinin öleceğini belirterek, “Kış olduğu için köyde kimse yoktu. Bu nedenle ucuz atlattık. Deprem olunca köydeki evler yıkıldı. İki kişinin cenazesini çıkardık. Köyde kimse kalmadı, herkes şehre gitti” dedi.

Depremde komşu Ilıncak Köyünde ise bir kişi yaşamını yitirdi. Ilıncak gibi komşu Duygulu köyünde de birçok ev hasar gördü.