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Elazığ depremi | Avrupa Birliği, uydu görüntüleme sistemini devreye soktu: Arama kurtarma çalışmalarına destek olacak

25 Ocak 2020 18:39

Avrupa Birliği (AB), merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Copernicus Uydu Görüntüleme Sistemi'ni devreye soktuğunu duyurdu.

AB Komisyonunun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic, yaptığı yazılı açıklamada, tüm AB'nin Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu, Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi'nin (ERCC) durumu yakından izlediğini belirtti.

Sputnik'in aktardığına göre Copernicus Uydu Görüntüleme Sistemi'nin Türkiye'nin talebi üzerine devreye sokulduğunu kaydeden Lenarcic, bu sistemin sahada arama kurtarma çalışmalarına destek olacağını, AB'nin daha fazla destek sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de Twitter hesabından, "Düşüncelerimiz Türkiye'deki depremde yakınlarını kaybeden ve yaralanların ailelerle. Destek vermeye hazırız" paylaşımını yaptı.

(Elazığ depremi AFAD tarafından 6.8, Kandilli tarafından 6.6 büyüklüğünde ölçüldü.)

 

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