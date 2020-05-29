Elazığ'daki enkaz fotoğrafları ihalesini 415 bin TL'ye AKP Ankara İl Başkan Yardımcısı kazanmış!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, Elazığ depreminde yıkılan binalara ait enkaz kaldırma çalışmalarının fotoğraf çekimini, 415 bin TL karşılığı AKP Ankara İl Başkan yardımcısı Cemalettin Kömürcü’nün şirketine yaptırdığı ortaya çıktı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, "Deprem nedeniyle hasar gören, yıkılan binalarda hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmaları esnasında ‘fotoğraf ve video’ çekilmesi" için 18 Mart’ta ihale düzenlendi.



BirGün gazetesinin haberine göre; ihale kapsamında Elazığ ve Malatya’da 60 gün süreyle fotoğraf ve video çekimi yaptırtılacağı belirtildi. İhaleyi, Tanıtım ve Medyadan Sorumlu AKP Ankara İl Başkan Yardımcısı Cemalettin Kömürcü’nün sahibi olduğu Netvizyon Mediapark İletişim Ticaret Anonim Şirketi 415 bin TL teklifle kazandı.

İhaleye sadece iki firma katıldı

Kamu İhale Kurumu’na bağlı Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda, ihaleye iki şirketin ‘davet edildiği’ sadece Cemalettin Kömürcü’nün şirketi tarafından verilen teklif geçerli sayıldığı açıklandı.

35 bin metrekarelik kamu arazisi de Cemalettin Kömürcü'ye verildi

2019 Aralık ayı sonunda Ankara Bilkent’teki 35 bin metrekarelik kamu arazisinin imar planı değişikliğiyle Türkiye Verimlilik Vakfı’na tahsis edildiği ortaya çıktı.



Ankara Kent Konseyi Yürütmesi’nde de yer alan ve başkanlığını Cemalettin Kömürcü’nün yürüttüğü vakfa yapılan arsa tahsisi yargıya taşındı.