Elazığ'da yıkılan Mavi Göl Apartmanı 'hasarlıydı, oturulamaz raporu verilmişti'

Hatice Kamer

BBC Türkçe

Elazığ’ın Maden ilçesinin Gezin Mahallesi'nde depremde yıkılan Mavi Göl Apartmanı'nın hasarlı olduğu ve oturulamaz raporu verilmiş olduğu iddia edildi.

Binaya komşu esnaflar, yapının 1994 yılında inşa edildiğini, daha önce yaşanan depremlerden dolayı hasar gördüğünü, yapılan etüt çalışmalarında Mavi Göl Apartmanı için oturulamaz raporu verildiğini belirtti.

Depremden hemen sonra askerlerle birlikte kurtarma faaliyetlerine katılan ve yaralıların çıkartılmasında yardım eden birçok sakinin ortak görüşü binanın yıkılmasının sürpriz olmadığı.

BBC’ye konuşan ve adını vermek istemeyen bir esnaf “Mal sahipleri binanın yakılmasına müsade etmedi, burada yaşayan herkes binanın sağlam olmadığını biliyordu ve burada sadece bu binanın yıkılması kimse için sürpriz olmadı.” diyor.

Depremde mülk sahibi olduğu belirtilen Meriç Dişli sabah saatlerinde enkazdan kurtarılmış, ondan yaklaşık 1 saat sonra da 6 aylık hamile eşi Pınar Dişli ve 12 yaşındaki oğlu Miraç enkaz altında çıkarılmıştı. Ancak Miraç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Enkaz kaldırma çalışmalarını izleyen bir başka esnaf ise eski yapıların zarar görmediğini gösteriyor ve “ elli yıllık kerpiç binaya bişey olmadı ama koskoca apartman yıkıldı. Binanın yakılması hiçbirimiz için sürpriz olmadı” diyor.