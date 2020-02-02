Elazığ'da TOKİ'nin hazır 400 konutu depremzedelere verilecek

Elazığ'da Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) depremden önce tamamladığı 400 konutun depremzedelere verilmesi kararlaştırıldı.

Cumhuriyet Mahallesi ve Bizimşen bölgesinde yer alan 125 metrekarelik 3+1 ile 90 metrekarelik 2+1 daireler, öncelikli olarak Mustafa Paşa ve Sürsürü mahallesinde yakınlarını kaybedenlere verilmeye başlandı.