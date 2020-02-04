Depremle sarsılan Elazığ’da spor faaliyetleri tamamen durduruldu

Elazığ Valiliği, deprem mağdurlarının mağduriyetleri giderilinceye kadar şehirdeki tüm sportif faaliyetlerin durdurulduğunu açıkladı.

Elazığ Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla deprem mağdurlarının mağduriyetleri giderilene kadar Elazığ’da tüm sportif faaliyetlerin durdurulduğunu açıklandı. İl Spor Güvenlik Kurulu’nun aldığı kararda şu ifadelere yer verildi:

“24 Ocak 2020 günü ilimizde yaşanan deprem nedeni ile ilimizde bulunan bazı spor tesislerinde depremde hasar gören vatandaşların geçici olarak barındırıldığı, yapısal kontrollerinin ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından henüz tamamlanmadığı görülmüş olup, bu kapsamda ilimizde oynanacak olan profesyonel, amatör ve tüm spor branşlarındaki müsabakaların çalışmaların tamamlanmasına kadar ileri bir tarihe ertelenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.”

Elazığspor da ligden çekilme başvurusu yapmıştı

Kırmızı Grup ekiplerinden Elazığspor'un depremin ardından tesisleri zarar görmüş ve Tuzlaspor ile Kırşehir maçları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ertelenmişti. Bordo-Beyazlı ekip, TFF’ye başvurarak ligden çekilme talebinde bulunmuştu.

Son 2 haftadır maçları ertelenen Elazığspor TFF Yönetim Kurulu’nun vereceği kararı bekliyor.