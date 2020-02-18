6.8'lik depremin ardından Elazığ'da KYK yurtlarında kalan öğrencilerden şubat ayında yurt ücreti alınmayacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Elazığ'da KYK yurtlarında kalan öğrencilerden şubat ayında yurt ücreti alınmayacağını açıkladı.
Deprem bölgesi Elazığ'da Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarında barınan öğrenciler, Şubat ayı içerisindeki yurt ücretlerinden muaf tutulacaklar. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla başlatılan uygulamadan yaklaşık 9 bin öğrenci yararlanacak.
Karar öncesi yurt ücretini ödeyen öğrencilere de iade yapılacak.
Elazığ'da 24 Ocak'ta 6.8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşmiş, Elazığ ve Malatya'da çok sayıda vatandaş hayatını kaybetmişti. Depremde çok sayıda bina yıkılmış ve ağır hasar görmüştü.
Elazığ'da eğitim veren Fırat Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri haricinde sömestr tatili 24 Şubat 2020 tarihine kadar uzatılmıştı.