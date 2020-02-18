6.8'lik depremin ardından Elazığ'da KYK yurtlarında kalan öğrencilerden şubat ayında yurt ücreti alınmayacak

Elazığ'da 24 Ocak'ta 6.8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşmiş, Elazığ ve Malatya'da çok sayıda vatandaş hayatını kaybetmişti. Depremde çok sayıda bina yıkılmış ve ağır hasar görmüştü.

Elazığ'da eğitim veren Fırat Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri haricinde sömestr tatili 24 Şubat 2020 tarihine kadar uzatılmıştı.