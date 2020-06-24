Elazığ'da HDP'li Sarıcan Belediyesine kayyım atandı

Elazığ Karakoçan’da “terör soruşturması” kapsamında gözaltına alınan HDP'li Sarıcan Belde Belediye Başkanı Bekir Polat'ın yerine Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz kayyım olarak atandı.

İçişleri Bakanlığı, Sarıcan Belde Belediye Başkanı Bekir Polat hakkında devam eden soruşturma dosyası ve bu dosya kapsamında gözaltında alınmasının göz önünde bulundurularak, Bekir Polat’ı geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, “Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca yine aynı Kanunun 46’ıncı maddesi kapsamında Vali Yardımcı Erkan Kaçmaz, Sarıcan Belde Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir” denildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada dün İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çeşitli adreslere baskınlar düzenlemiş; operasyonda, Sarıca Belde Belediye Başkanı Bekir Polat, Canan Tağtekin ve bir partili gözaltına alınmıştı.

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