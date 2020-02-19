Elazığ’da hasarlı binalar belirlendi; vatandaşlar itiraz edebilecek

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından hasar gören binalar, hasar derecelerine göre ayrıldı. Hasarlı binaların listesi muhtarlıklara asılırken, itiraz süresinin 30 gün olduğu açıklandı.

24 Ocak’ta Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yaklaşık 75 bin binada hasar tespit çalışması yapıldı.

Hasarlı olduğu belirlenen binaların listesi, mahalle muhtarlıklarına asıldı. Depremzedeler muhtarlıklara giderek evlerinin ne kadar hasarlı olduğuna bakıyor.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada listeye itiraz etmek isteyenlerin 30 gün içinde belirlenen okullardaki başvuru noktalarına gitmesi gerektiği belirtildi.

Sürsürü Mahallesi Muhtarı Ergün Gül de binaların hafif, orta ve ağır hasarlı olarak ayrıldığını, hasarlı binaların yıkılması ya da güçlendirilmesinin gündemde olduğunu dile getirdi.