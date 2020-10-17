Elazığ'da görev yapan Dr. Turan Yıldırım Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Turan Yıldırım Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Türk Tabipleri Birliği, Yıldırım'ın vefat haberini, "Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çalışan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Turan YILDIRIM’ı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz" sözleriyle duyurdu.

Yıldırım'ın hayatını kaybetmesiyle Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren hekimlerin sayısı 51'e yükseldi.