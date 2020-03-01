Elazığ’da görev alan memurlara deprem tazminatı ödenecek

Elazığ depremi sonrası bölgede görev alan kamu personeline, 6 ay süre ile 693 lira tazminat ödenecek. TSK ve Jandarma personeli, hakim ve savcılar, öğretim üyeleri ile kadrolu ve sözleşmeli olarak görev yapan tüm kamu personeli tazminattan yararlanacak.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, 24 Ocak'ta meydana gelen deprem nedeniyle Elazığ'ın merkez ve Sivrice ilçeleri ile Malatya'nın Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde sürekli görevle fiilen çalışan kamu görevlileri ve istihdam edilen diğer tüm personele 24 Ocak'tan itibaren 6 ay süreyle 693 lira 50 kuruş tazminat ödenecek. Tazminattan, geçici görevle bölgeye gidenler de faydalanacak.

Vergi kesintisi olmayacak

Eşlerin birlikte kamu görevlisi olması ve deprem ile ilgili görev almaları durumunda ise her bir eşe, 693 liralık tazminatın yüzde 75'i ödenecek. Tazminat, fiilen görev yapılan süreyle orantılı olarak ay sonunda yatırılacak ve damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacak.

Ayrıca deprem nedeniyle fiilen fazla çalışma yaptırılan devlet memurlarına, depremin meydana geldiği tarihten geçerli olmak üzere 6 ay süreyle ayda 90 saati geçmemek üzere fazla mesai ücreti ödenecek.