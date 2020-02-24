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Yaşam

Elazığ'da depremin ardından ilk ders zili çaldı

24 Şubat 2020 08:06

Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından eğitim öğretime 3 hafta ara verilen il ve ilçelerdeki 435 resmi ve 80 özel okulda 8 bin 895 öğretmen ve ‪126 bin 276‬ öğrenci için ilk ders zili çaldı. 

Depremde hasar gördüğü için boşaltılan il merkezi ve ilçelerdeki 33 okuldaki 11 bin 371 öğrenci, yeni okullar inşa edilene kadar en yakın okulda eğitim görecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatıyla il genelinde okulların tatil edildiği Elazığ'da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler için telafi eğitimi düzenlenmişti.

Ölenlerden 7'si öğrenciydi

Elazığ'da depremde hayatını kaybeden 37 kişiden 7'sinin öğrenci olduğu öğrenildi.Hayatını kaybeden öğrencilerden Miraç Ali Aslan,Muhammet Salih Civelek,Salih İnce'nin ilkokul, Ömer Asif Elidar,Miraç Can Dişli,Onur Yıldız'ın ortaokul ve Sena Nur Demir'in de lise öğrencisi olduğu öğrenildi.

Eğitim Öğretim Yılının ikinci yarıyıl açılış programı Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk'ünde katıldığı depremde hayatını kaybeden Muhammet Salih Civelek'in okuduğu Vali Lütfullah Bilgin İlkokulunda yapıldı.Civelek'in masasına resmi ve çiçek bırakılırken, arkadaşlarının üzüntüsü yüzlerine yansıdı.

Elazığ’da 6,8 büyüklüğündeki depremin evlerine zarar vermesi nedeniyle binlerce vatandaş hâlâ çadırlarda kalmaya devam ediyor. Malatya'dan da hissedilen Elazığ depreminde toplam 41 kişi yaşamını yitirmişti.

 

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