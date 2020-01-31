Elazığ’da deprem çadırları kar altında

Deprem koşullarının yanı sıra depremzedeleri en çok etkileyense giderek kötüleşen hava koşulları. Hava sıcaklığının zaman zaman eksi 3 dereceye kadar düştüğü kent merkezinde sabah saatlerinde kar yağışı da başladı.

Kentin yüksek kesimlerinde ve merkeze bağlı Harput mahallesinde etkili olan kar yağışı ile AFAD tarafından depremzedeler için oluşturulan çadır alanları beyaza büründü.