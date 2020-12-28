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Elazığ'da 3,7 büyüklüğünde bir deprem daha

28 Aralık 2020 00:45

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3,7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 

AFAD'ın geçtiği son dakika bilgisine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.7 olarak kayıtlara geçti.

Sabah 5,3 ile sallanmıştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Elazığ merkezde, saat 09.37'de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 15,94 kilometre derinliğinde olan deprem, Diyarbakır, Malatya ve Şırnak gibi bölge illerinde de hissedildi.

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