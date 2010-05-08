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Yaşam

Elazığ bu sabah 4,0'la sallandı

Elazığ’ın Karakoçan İlçesine bağlı Başyurt Beldesi, felaketin üzerinden iki ay geçtikten sonra bu sabah 4 kez sallandı.

08 Mayıs 2010 03:00

T24 - Geçen 8 Mart tarihinde 42 kişinin yaşamını yitirdiği 6.0 büyüklüğündeki depremin ardından, Elazığ’ın Karakoçan İlçesine bağlı Başyurt Beldesi, felaketin üzerinden iki ay geçtikten sonra bu sabah 4 kez sallandı.

Elazığ Karakoçan İlçesi'nin Başyurt Beldesi'nde 8 Mart 2010 tarihinde yaşanan ve Okçular başta olmak üzere 5 köyde onlarca evin yıkılmasına, 42 kişinin yaşamına malolan 6.0 büyüklüğündeki depremin acıları unutulmaya çalışılırken, bu sabaha karşı fay hattı aynı saatlerde tekrar hareketlendi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alığnan bilgiye göre sabah saat 04.44’te 2.6, saat 04.46'da 3.5, saat 05.12'de 2.7 ve saat 05.23'te Richet ölçeğine göre 2.8 büyüklüğünde 4 deprem meydana geldi. İlk üç sarsıntının yerin ortalama 5, son depremin ise yerin 12 kilometre derinliğinde meydana gelen depremler korkuya neden olurken, can ve mal kaybına yolaçmadı.




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