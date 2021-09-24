Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi'nde kötü muamele iddiası mahkemeye taşındı

Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi'nde hayvanlara kötü muamelede bulunulduğu iddiasıyla 4 kişi hakkında dava açıldı. Valiliğin vermediği soruşturma izni, Bölge İdare Mahkemesi'nden çıktı.

Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi'nde kötü muamele mahkemeye taşındı

AK Partili Elazığ Belediyesi’ne ait Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi’nde hayvanlara kötü muamelede bulunulduğu iddiası mahkemelik oldu. Hayvan severler, "büyükbaş hayvan ilaçlarının kedi ve köpeklerde kullanıldığı, yaralı kedilerin bir oda içinde toplu halde tutulduğu, kafeslerdeki parazitlerin temizlenmediği, dışkıların kafeslerde bırakıldığı, mama kaplarının olmadığı, kafeslerin pis ve bakımsız bırakıldığına dair" Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Valilik soruşturmaya izin vermedi

Gazete Duvar'dan Ardıl Batmaz'ın haberine göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, şikâyet üzerine bakımevi çalışanlarının ifadelerine başvurdu. Çalışanların iddiaları doğrulaması üzerine sorumlu kamu görevlileri hakkında "görevi kötüye kullandıkları" gerekçesiyle soruşturma izni istendi. Elazığ Valiliği, tespit edilen "olumsuz görüntülerin daha önceki görüntüleri kapsadığı, köpeklerin bakımının düzenli yapılarak tedavi edildiği, yaralı ve bakımsız hayvanların bir arada tutulmadığı ve bakımların yapıldığı" gerekçesiyle soruşturma izni vermedi.

İzin Bölge İdare Mahkemesi'nden çıktı

Elazığ Valiliği tarafından sorumlu kamu görevlileri eski Veteriner İşleri Müdürü Vesile Tutcugil ve Veteriner Hekim Fikret Gürocak’a soruşturma izni verilmemesine, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Dosya, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'ne götürüldü. Mahkeme, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazını kabul ederek Tutcugil ve Gürocak hakkında soruşturma izni verilmesine hükmetti.

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Birinci İdari Dava Dairesi tarafından alınan karar şöyle:

“Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan olay yeri incelemesi neticesinde düzenlenen tutanaklar ile düzenlenen bilirkişi raporunun yanı sıra Bakımevi çalışanlarınca verilen ifadeler ve şikayet dilekçelerinin incelenmesi neticesinde; bakımevinin hayvanların sağlıklı yaşamasına ve barınmasına elverişli olmadığı, gün içerisinde bakımevine getirilen hayvanların kayıt edilmediği ve sağlıksız hayvanların bir arada tutulduğu, kafes içlerinin pis ve bakımsız olduğu, mamaların düzenli verilmediği, hücrelerin parazitlerden arındırılmadığı ve hayvanların sağlıklı şartlarda yaşamadığı anlaşılmaktadır. Buna göre hayvanların sağlıklı şartlarda barınmasından sorumlu olanların görevlerini kötüye kullandıkları yönünde kuvvetli şüphe hali bulunduğundan hakkında soruşturma izni verilmesi gerektiği sonucuna varılmaktadır.”

4 kişi hakkında dava açıldı

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'nin kararının ardından şahıslar Tutcugil ve Gürocak dâhil 4 kişi hakkında ‘görevi kötüye kullanmak’ iddiasıyla Elazığ 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nce dava açıldı.