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Spor

Elazığ Atatürk Stadyumu’nda yıkım başladı

Elazığ Atatürk Stadyumu’nda yıkım başladı ELAZIĞ, (DHA) - Elazığ'da bulunan ve TFF 1'inci Lig ekiplerinden Elazığspor ile 3'üncü Lig’de mücadele eden Elaziz Belediyespor’un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Atatürk Stadyumu’nda yıkım çalışmaları başla

09 Ekim 2017 22:44

Elazığ Atatürk Stadyumu’nda yıkım başladı

ELAZIĞ, (DHA) - Elazığ\'da bulunan ve TFF 1\'inci Lig ekiplerinden Elazığspor ile 3\'üncü Lig’de mücadele eden Elaziz Belediyespor’un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Atatürk Stadyumu’nda yıkım çalışmaları başladı.
Projesi yapılan ve koltukları geçtiğimiz aylarda sökülen Atatürk Stadyumu’nun yıkımına kuzey kale arkası tribününden başlanıldı. Parça parça yıkılıp yeniden yapılacak stadyumun kapasitesinin 23 bin kişiye çıkarılcağı öğrenildi. 
Elazığ Atatürk Stadyumu’nun model olarak Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’na benzeyeceği ifade edildi. Stadyumda onarım çalışmaları devam ederken, maçların da oynanacağı belirtildi. 

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