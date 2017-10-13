Elazığ Atatürk Stadyumu elektriğe kavuştu 

ELAZIĞ, (DHA)

ELAZIĞSPOR Tesisleri ve Elazığ Atatürk Stadyumu\'nun kesilen elektrikleri, kulüp yöneticileri ile elektrik dağıtım firması yöneticilerinin yaptığı görüşmenin ardından sağlanan anlaşma ile yeniden verilmeye başlandı.

Konuyla ilgili Elazığspor Kulübü\'nden yapılan yazılı açıklamada, \"AKSA Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından kulüp tesislerimizin ve Elazığ Atatürk Stayumu\'nun daha önce kesilen elektrikleri bugün itibariyle tekrar açılmıştır. Yapılan görüşmeler neticesinde kulübümüzün AKSA Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş.\'ye olan borcun bir bölümü kulübümüz tarafından peşin olarak ödenmiş olup, geri kalan borç miktarı ise yapılandırılmıştır\" denildi.