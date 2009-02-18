T24 LogoT24 Logo
Magazin

'Elalemin eciş bücüş herifini getirmişsin'

Okan Bayülgen, estetik konusunu konuştuğu ‘Sade Vatandaş’ programında Kevin Costner'lı reklamı yerden yere vurdu.

18 Şubat 2009 02:00

'Sade Vatandaş' programında estetik konusunu masaya yatıran Okan Bayülgen, bir ara konuyu Türk Hava Yolları'nın yeni reklamına getirdi.

Bayülgen, Kevin Costner'ın oynadığı reklamla ilgili olarak şöyle konuştu:
"Ben Türk Hava Yolları'na bayılıyorum. Ondan başka bir havayoluna da binmek istemiyorum. Yurtdışında yurt içinde. Herşeyine bayılıyorum adamların ama son seyahatte dergiyi aldık, Skylife'ı, Kevin Costner'ın fotoğrafı. Neyi övüyorsun? Diyorsun ki 'Ben first class hizmeti veriyorum ki Allah Allah' diyorsun. Oraya elalemin eciş bücüş herifini getirmişsin, o eciş bücüş herife, yaşlanmış, zaten aptalın tekidir! Bütün Amerika da bilir. Zaten o bir estetik yaptırmış, dondurmacı tentesi gibi şöyle duruyor, (kaşlarını gözlerine doğru indiriyor) bunlar da ona bir photoshop çekmişler, Apollon yapıyorlar onu. Burda böyle böyle (yanaklarını aşağıya çekiyor) sabun gibi onu gerdirmiş. Güzel! Amaç nedir? Kevin Costner'ı mümkün olduğu kadar genç göstermek! Çok yanlış, hangi reklam ajansı yapıyorsa. Sonra ne oldu? Şimdi nerede, sen beni first class'ına ikna edeceksin? Daha reklamda oynattığın adamla sahtekarlık yapıyorsun ki! O adam sahte!"

(Televizyon Gazetesi)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24