'Sade Vatandaş' programında estetik konusunu masaya yatıran Okan Bayülgen, bir ara konuyu Türk Hava Yolları'nın yeni reklamına getirdi.



Bayülgen, Kevin Costner'ın oynadığı reklamla ilgili olarak şöyle konuştu:

"Ben Türk Hava Yolları'na bayılıyorum. Ondan başka bir havayoluna da binmek istemiyorum. Yurtdışında yurt içinde. Herşeyine bayılıyorum adamların ama son seyahatte dergiyi aldık, Skylife'ı, Kevin Costner'ın fotoğrafı. Neyi övüyorsun? Diyorsun ki 'Ben first class hizmeti veriyorum ki Allah Allah' diyorsun. Oraya elalemin eciş bücüş herifini getirmişsin, o eciş bücüş herife, yaşlanmış, zaten aptalın tekidir! Bütün Amerika da bilir. Zaten o bir estetik yaptırmış, dondurmacı tentesi gibi şöyle duruyor, (kaşlarını gözlerine doğru indiriyor) bunlar da ona bir photoshop çekmişler, Apollon yapıyorlar onu. Burda böyle böyle (yanaklarını aşağıya çekiyor) sabun gibi onu gerdirmiş. Güzel! Amaç nedir? Kevin Costner'ı mümkün olduğu kadar genç göstermek! Çok yanlış, hangi reklam ajansı yapıyorsa. Sonra ne oldu? Şimdi nerede, sen beni first class'ına ikna edeceksin? Daha reklamda oynattığın adamla sahtekarlık yapıyorsun ki! O adam sahte!"



(Televizyon Gazetesi)

