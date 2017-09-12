Ela Nur, Almanya'dan gelen ilikle yaşama bağlandı

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - İSTANBUL\'da oturan Duman Ailesi\'nin kan kanseri kızları 17 aylık Ela Nur, Almanya\'da bir gönüllüden alınan kemik iliğiyle yaşama tutundu.

İstanbul\'da inşaat işçisi 29 yaşındaki İbrahim Duman\'ın 17 aylık kızı Ela Nur Duman\'a, henüz bir haftalıkken kan kanseri tanısı konuldu. Kemik İliği Konseyi Kararı gereğince hastanın tedavisi amacıyla kök hücre nakli planlandı. Ancak Ela Nur\'un aile içi taramalarda doku grubuna uyumlu verici bulunamadı. Ulusal ve uluslararası tarama yapılabilmesi için ulusal kemik iliği bankası aracılığıyla uygun verici aranmaya başlandı.

ALMANYA\'DAN DONÖR

Türk Kök Kemik İliği Bankası aracılığıyla başlatılan uygun verici taraması iki ay önce yanıt buldu. Müjdeli haber aileye bildirildi. Almanya\'da doku grubu uyumlu gönüllü verici olduğu haberini alan aile, Antalya\'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi İlik Nakli Merkezi\'ne yönlendirildi.

Bu arada Almanya\'da gerekli işlemlerden sonra özel kurye aracılığıyla kök hücreler getirilerek Akdeniz Üniversitesi Hastanesi İlik Nakli Merkezi\'ne teslim edildi.

YARDIMLAŞMA PLATFORMU SAHİP ÇIKTI

Almanya\'dan getirilen iliğin nakil tarihinin kesinleşmesinin ardından hazırlıklara başlayan Duman Ailesi, Antalya\'da yerleşik bir hayat kurma telaşı yaşadı. Burada akraba ve yakını olmayan Duman Ailesi\'ne, Antalya Yardımlaşma Platformu sahip çıktı. Aileye barınma ve gıda konusunda yardımda bulunan platform üyeleri, aileyi nakil tarihine kadar geçen sürede sahiplendi.

MUHAMMED\'İ KAYBETTİM ELA NUR YAŞASIN

Almanya\'da 27 yaşındaki erkek donörden sağlanan iliğin 29 gün önce Ela Nur\'a nakledildiğini söyleyen baba İbrahim Duman, \"İlk çocuğum Muhammet Ali\'yi henüz 3 yaşındayken 3 ay önce aynı hastalıktan toprağa verdik. Kızım Ela Nur\'un da ölmesinden korkuyordum. Fakat ilik nakli olduktan sonra umudum arttı. Artık dualarımız onun hayata tutunması için\" diye konuştu.

STERİL ODADA TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Haziran ayında ilik nakli için geldiklerini söyleyen İbrahim Duman, \"İliğin gelmesinin ardından tedavi süreci hızlandı. Yaklaşık bir ay önce de ilik nakli oldu. Ela Nur\'un tedavisi hastanedeki steril odada sürüyor. Enfeksiyon tehlikesi olduğu için göremiyorum. Telefonda görüntülü konuşmayla özlem gideriyorum. Bu hastalıkla mücadele eden başka çocuklara da dua ediyorum. Kızımın taburcu olacağı günü söyleyemiyorlar. Ancak taburcu olduğunda bize ev lazım. Hayırseverlerin yardımını istiyorum. Allah rızası için steril ev ihtiyacımızın giderilmesini istiyorum. Ela Nur taburcu olduğunda enfeksiyon kapmaması lazım. Belediyemizden, hayırseverlerden ve iş adamlarından yardım bekliyorum\" diye konuştu.

YARDIMSEVERLER SAHİP ÇIKACAKTIR

Ela Nur Duman ve ailesinin içinde bulunduğu durumdan bir gönüllüleri sayesinde haberdar olduklarını söyleyen Antalya Yardımlaşma Platformu Başkanı Halit Mert, \"Ela Nur ve ailesinin ihtiyaçlarını gidermek, gıda ve nakit yardımında bulunmak için girişimde bulunduk. Daha önce hastane bahçesinde kalan bir aile için tahsis ettiğimiz evimiz şu an o aile tarafından kullanılmakta. Ela Nur taburcu olduktan sonra steril bir ortamda kalması gerekiyor. Özellikle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne yakın çevrede bir ev olursa çok daha iyi olur. İnanıyorum ki hayırseverler en kısa sürede bu ailenin de yardımına koşacaktır\" dedi.



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