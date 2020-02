El yapımı yorgana dönüş var ama çırak yok

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR\'da 1975 yılından bu yana yorgancılık yapan Sadık Can (72), mesleğinin bitme noktasına geldiğini söyledi. Son yıllarda fabrikasyon yorganlardan pamuk yorganlara dönüşün başladığını aktaran Sadık Can, \"Mesleğimiz ölmese daha iyi, ama yetişen yok\" diyerek çırak yetişmemesinden yakındı.

Kent merkezinde, Yukarı Pazar\'daki dükkanında yaklaşık 43 yıldır el yapımı yorgan diken Sadık Can, mesleğinin son temsilcilerinden. El yapımı yorganların fabrikasyon üretime yenik düşmesiyle sayıları gittikçe azalan zanaatkârlardan Sadık Can, \"Bundan 20- 25 yıl önce yanımda 8 kalfa, 4 çırak vardı. O zamanlar hazır yorgan yoktu. Muazzam işimiz vardı. Kamyonla pamuk alıyorduk\" dedi.

\'KİMSE HEVESLENİP ÇIRAKLIK İÇİN GELMİYOR\'

Yorgancılığın yalnız zor yapılan bir meslek olduğunu ifade eden Can, \"Eskiden burada 25- 30 yorgancı vardı. Şimdi 6 kişi kaldık. El işleri devam etsin diye devlet destek veriyor, ama maalesef kimse heveslenip çıraklık için gelmiyor. Mesliğimiz yalnız zor yapılan bir iş\" diye konuştu.

\'PAMUĞA DÖNÜŞ VAR\'

Yorganda geriye dönüş olduğunu vurgulayan Sadık Can, \"İnsanlar yünlerini getirip yorgan diktirmek istiyor. Hazır yorganları söküp, pamuktan yaptırıyorlar. Hazır yorganın sağlıklı olmadığını söylüyorlar. Silikon yatak, yorgandan vazgeçiyor herkes, pamuğa dönüş var\" dedi.

\'ZANAAT, KANAATTİR\'

Günde 10 saat çalıştığını, yaz mevsiminde sürenin daha da uzadığını, iş yetişmediği zaman ise gece de çalıştığını aktaran Sadık Can, ipekli yorganları 2 günde, basma yorganları 1 günde bitirdiğini, Ankara, Antalya, İzmit ve Isparta gibi şehirlere yorgan gönderdiğini anlattı. En çok 2- 3 sene daha çalışabileceğini kaydeden Can, şöyle dedi:

\"Gençlerden gelen olsa yetiştireceğim, ama gelen yok. \'İş yok\' diyorlar, ama iş çok. Çalışan yok. Zanaat, kanaattir ama, ağır geliyor galiba. \'Allah bereket versin\' deyip kanaat etmiyorlar. Allah hayırlısını versin. Mesleğimiz ölmese daha iyi ama yetişen yok.\"

Sadık Can, tek kişilik basma yorganların 80- 100, çift kişiliğin 125- 150, ipek yorganların tek kişiliğinin 175, çift kişiliğinin ise 250 liradan satıldığını belirtti.

