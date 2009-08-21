El ve tırnak hijyeni çok önemli

Dış dünyayla en çok temas eden ellerimiz ve tırnaklarımız, birçok olumsuzluktan kolayca etkilenebiliyor.



Amerikan Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Dr. Halil Bayazıt el ve tırnak bakımıyla ilgili çok dikkatli olunması gerektiğini söylüyor.



Gerek işlerimiz, gerek ev hayatımız gerekse günlük hijyen ve kişisel bakımımız sırasında birçok kimyasal ya da doğal maddeyle temasımız olur. Ellerimiz ve tırnaklarımız da bundan kaynaklanabilecek olumsuzluklara en açık bölgelerdir. Özellikle sık suya ve deterjana temas edilmesi eldeki bu bariyerin bozulmasına ve nem kaybına neden olur, takiben bu bozulmuş bariyer ve denge nedeniyle temas ettiğimiz her türlü deterjan, sabun e kimyasallar deri içine daha kolay nüfuz eder ve ortaya çeşitli belirtilerle kendini gösteren egzamalar çıkar.



Engellemek tedaviden kolay



Bu tip deri problemlerinin engellenmesi, tedavisinden daha kolaydır. Ellerin deterjan ve diğer tahriş edici maddelerle temasını sınırlamak ilk yapılması gerekendir. İkinci önlem ise bariyerin bozulmasını engellemek ve su kaybını durdurmaktır.



Kremin sık kullanılması önemli



Bariyerin bozulmasını engellemek ya da bozulmuş dengeyi sağlamak için kremlerden yardım alırız. Bu ürünler tabaka oluşturup elin nem kaybını engelleyerek ve deriyi bir tabaka olarak kaplayıp dış etkilerden koruyarak iş görürler. Bu ürünleri gün içinde ve gece yatarken gerektikçe kullanmak gerekir. Ürünün içindekiler ya da markasından daha önemli olan ne kadar sık sürüldükleridir.



Bu ürünler losyon, krem ve merhem şeklinde olabilir. Losyon ve krem sürmesi kolay, ama etkisi kısmen zayıf ürünlerdir. Merhem tarzı ürünleri kullanmak zordur ama etkileri çok daha fazladır. Bu ürünleri özellikle kış aylarında en azından günde birkaç kez uygulamak oldukça iyi sonuçlar verebilir. Gündüz her fırsatta krem ya da losyon tarzı bir ürün gece ise en az iki kez yağlı krem tarzı bir ürün kullanmak pratik bir çözüm olabilir.



Tırnak bakımı nasıl olmalı?



Tıpkı eller gibi tırnaklar da sık ve fazla miktarda deterjan-su-sabunla temas etmemeli. İş yaparken eldiven giymek alışkanlık haline getirilmeli.

Tırnaklar uygun bir makasla tercihen nemli ve yumuşakken; mümkün olduğunca parma-ğın ucuna yakın, düz olarak kesilmelidir.

Tırnak eti ile fazla oynamamak gerekir.

Düzenli ve sık nemlendirici sürmek oldukça faydalıdır.

Manikür ve pedikür işlemlerini eğitimli ve sertifikalı kişilere yaptırmak gerekir.

Ojeler genelde tırnak üzerinde olumsuz etki yaratmaz, nadiren içerdikleri boya ve kimyasallar alerji yapabilir. Oje “tırnağın hava almasını” engellemez.

Oje çıkarıcı ürünler ise içerdikleri kimya-sallar nedeniyle tırnağı kurutup yıpratabilir. Haftada 1-2 kezden fazla kullanılmamalı.



Yapısal olarak ince ve yumuşak tırnaklara sahip kişiler, tırnak sertleştirici cilalar kullanabilir, bunlar içlerinde sertleştirici kimyasallar içeren saydam ojelerdir. Tırnağın sadece ön kısımlarına uygulanmalı ve tırnak etlerine temas ettirilmemelidir.



