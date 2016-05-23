"24 parmağım var, rahatsız değilim"

Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşayan üç çocuk babası ve işçi emeklisi, 65 yaşındaki Ali İhsan Özdemir'in, ellerinde 12, ayaklarında da 12 olmak üzere toplam 24 parmağı var. Parmaklarının hepsini kullanabildiğini söyleyen Özdemir, "Doğuştan ellerimde ve ayaklarımda altışar parmak var. Toplamda 24 parmağım var. Görenler ilk başta şaşırsa da ben bu durumdan rahatsız değilim. Biz beş kardeşiz. Ağabeyim ve benim el, ayak parmaklarımız altışar tane. Diğer kardeşlerimde böyle bir şey yok" dedi.

CNN Türk'ün haberine göre, çocukluk döneminde el ve ayak parmaklarının fazla olmasının kendisini de şaşırttığını, ancak daha sonra alıştığını belirten Özdemir, "Sadece en küçük parmaklarımda güç, diğerlerine göre daha az. Ama fonksiyon olarak hepsi işlevini yapıyor. Fazla parmaklarım ne iş hayatında ne de sosyal yaşantımda hiçbir sıkıntı çıkarmadı. Sadece askere gideceğim zaman istersem çürük raporu alabileceğimi söylediler. Ama ben istemedim ve askerliğimi yaptım geldim" diye konuştu.