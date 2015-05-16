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Sağlık

El sıkışma şekli kalp krizi geçirme riskini ortaya çıkarıyor

Bilim insanları gelecekte bu testin birçok hayat kurtarabileceğini öngörüyor

16 Mayıs 2015 10:54

Kanada’nın Hamilton kentindeki McMaster Üniversitesi uzmanları, ‘zayıf’ şekilde el sıkışan kişilerin zamanından önce ölme ve kalp krizi geçirme riskinin, eli sıkıca kavrayabilen yaşıtlarından daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Araştırma sonucunda uzmanlar el sıkışma testinin kalp krizi geçirme riskini tespit etmede tansiyon takibinden daha başarılı bir yöntem olduğunu gördüklerini belirtti.

Bilim insanları gelecekte bu basit testin birçok hayat kurtarabileceğini düşündüklerini de ekledi.

Araştırma, Lancet tıp dergisinde yayınlandı.

 

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