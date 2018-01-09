El Salvadorlu 200 bin kişi ABD'yi terk etmek zorunda

Yaklaşık 17 yıldır ABD‘de yaşayan El Salvadorlu yaklaşık 200 bin kişi ülkeyi terk etmek zorunda. Trump hükümeti, bir dizi deprem faciasının ardından 2001 yılında ABD'ye sığınan El Salvadorlulara tanınan geçici ikamet hakkını pazartesi günü iptal etti. ABD hükümeti, doğal afetlerden sonra mağdurlara sürekli uzatılması gereken bir "geçici koruma statüsü" tanıyor.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, bu karara, El Salvador'daki koşullarının geri dönmeye imkan verecek kadar iyileşmesini gerekçe gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, o nedenle geçici koruma statüsünün uzatılmasına gerek kalmadığı sonucuna varıldığı bildirildi.

Bakanlık açıklamasında El Salvadorluların Eylül 2019'a dek ABD'yi terk etmesi ya da ABD'de kalmak için yasal bir yol bulmaları gerektiği belirtildi.

Washington Post'un haberine göre ülkede bu karardan yaklaşık 200 bin El Salvadorlu etkilenecek. Bu kişilerin çoğu en az 17 yıldır ABD'de yaşıyor ve yaklaşık üçte biri ev sahibi olmuş durumda. Bu kişilerin çocukları ise ABD vatandaşı olduğu için ülkede kalmaya devam edebilecekler.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Kasım ayında da depremden sonra Haiti'den ABD'ye sığınan yaklaşık 59 bin sığınmacının koruma statüsünün uzatılmayacağını duyurmuştu.

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dpa/epd, BD/BÖ