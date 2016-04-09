T24 LogoT24 Logo
Dünya

El Salvador'da Panama Belgeleri'nde adı geçen finans şirketine baskın

Baskının, Panama Belgeleri'nin El Salvador ayağını ortaya çıkarmak için yapıldığı belirtildi

09 Nisan 2016 13:48

11,5 milyon sayfalık Panama Belgeleri'nde, ünlü ve zengin kişilerin Panama merkezli hukuk şirketi Mossack Fonseca aracılığıyla servetlerini sakladıkları ortaya çıktı. El Salvador polisi, Panama merkezli hukuk şirketi Mossack Fonseca’nın El Salvador’daki ofisine baskın düzenleyerek çok sayıda belge ve bilgisayara el kondu. 

Euronews'de yer alan habere göre,  Başsavcısı Douglas Melendez, Panama belgelerinde 33 El Salvador vatandaşının adının geçtiğini belirterek, 'skandalın' El Salvador ayağını ortaya çıkarmak için baskın düzenlediklerini açıkladı. Çok sayıda bilgisayar ve belgeye el koyduklarını duyuran Savcı Melendez, baskın sonrası bu firmayla iş yapanlara  “Bu şirkete hizmet veren insanlar, avukatlar veya hukuk firmalarından bir hata yapmamalarını rica ediyorum. Bilgi istemek için onları arayacağız, onların ifadelerine başvuracağız. Umarım bilgi saklamak gibi bir hataya düşmezler” uyarısında bulundu.

Dünyayı sarsan 11,5 milyon sayfalık Panama Belgeleri skandalı, ünlü ve zengin kişilerin Panama merkezli hukuk şirketi Mossack Fonseca aracılığıyla servetlerini sakladıkları ortaya çıkarmıştı.

Belgelerde İngiltere Başbakanı David Cameron’un da aralarında olduğu çok sayıda politikacının adı geçmişti.

Spor dünyasının ünlü isimleri UEFA Başkanı Michel Platini ve ünlü futbolcu Lionel Messi’nin de vergi cenneti olarak adlandırılan bu merkezde off-shore hesapları olduğu ortaya çıkmıştı.

ETİKETLER

panama belgeleriel salvador fifa messi ingiltere Mossack Fonseca

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24