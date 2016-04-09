El Salvador'da Panama Belgeleri'nde adı geçen finans şirketine baskın

11,5 milyon sayfalık Panama Belgeleri'nde, ünlü ve zengin kişilerin Panama merkezli hukuk şirketi Mossack Fonseca aracılığıyla servetlerini sakladıkları ortaya çıktı. El Salvador polisi, Panama merkezli hukuk şirketi Mossack Fonseca’nın El Salvador’daki ofisine baskın düzenleyerek çok sayıda belge ve bilgisayara el kondu.

Euronews'de yer alan habere göre, Başsavcısı Douglas Melendez, Panama belgelerinde 33 El Salvador vatandaşının adının geçtiğini belirterek, 'skandalın' El Salvador ayağını ortaya çıkarmak için baskın düzenlediklerini açıkladı. Çok sayıda bilgisayar ve belgeye el koyduklarını duyuran Savcı Melendez, baskın sonrası bu firmayla iş yapanlara “Bu şirkete hizmet veren insanlar, avukatlar veya hukuk firmalarından bir hata yapmamalarını rica ediyorum. Bilgi istemek için onları arayacağız, onların ifadelerine başvuracağız. Umarım bilgi saklamak gibi bir hataya düşmezler” uyarısında bulundu.

Dünyayı sarsan 11,5 milyon sayfalık Panama Belgeleri skandalı, ünlü ve zengin kişilerin Panama merkezli hukuk şirketi Mossack Fonseca aracılığıyla servetlerini sakladıkları ortaya çıkarmıştı.

Belgelerde İngiltere Başbakanı David Cameron’un da aralarında olduğu çok sayıda politikacının adı geçmişti.

Spor dünyasının ünlü isimleri UEFA Başkanı Michel Platini ve ünlü futbolcu Lionel Messi’nin de vergi cenneti olarak adlandırılan bu merkezde off-shore hesapları olduğu ortaya çıkmıştı.