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BBC Türkçe

El Salvador futbol takımından 'teşvik primi' iddiası

El Salvador oyuncuları, Honduras adına hareket eden bir işadamının kendilerine bu akşam çıkacakları Kanada maçını kaybetmemeleri için teşvik primi önerdiğini söylüyor.

06 Eylül 2016 15:29

El Salvador milli takım futbolcuları, Honduraslı bir işadamı adına hareket ettiğini öne sürdükleri Salvadorlu bir iş adamının kendilerine teşvik primi teklif ettiğini açıkladı.

El Salvador'un bu akşam Vancouver'de Kanada'yla yapacağı maç öncesi kampta bir basın toplantısı düzenleyen takım kaptanı Bonilla kendilerine teşvik primi teklif eden işadamıyla yaptıkları görüşmeye ilişkin ses kaydını dinletti.

Fransız Haber Ajansı AFP ve Reuters'ın haberlerine göre, El Salvador'da yayın yapan gazete, La Prensa Grafica, adı geçen iş adamının Ricardo Padilla olduğunu ve Padilla'nın teklifle ilgili hiçbir sorun görmediğini ve oyunculara kaybetmeleri için teklifte bulunmadığını söylediğini belirtti.

İddiaya göre, Padilla, El Salvadorlu oyuncuların her birine kazanırlarsa oynadıkları her dakika için 30 dolar, berabere kalırlarsa 20 dolar, tek gol farkla ya da 1-0 kaybederlerse 15 dolar teklif etti.

Bonilla dinlettiği ses kaydından sonra, "Bu duyduklarımızdan sonra bizim şikeye tamamen karşı olduğumuzu belirtmek isterim. Milli takımla ilgili tüm konularda açık ve net olmak istiyoruz" dedi.

İki takımın doğrudan katılacağı grupta son maçlar öncesinde Meksika 15 puanla grupta lider ve Rusya biletini garantiledi.

Honduras 7, Kanada ise 4, El Salvador ise 2 puanda.

Honduras TSİ sabaha karşı 5:00'da Meksika deplasmanında sahaya çıkacak. Aynı saatte ise Kanada, El Salvador'u ağırlıyor.

Meksika'yla oynayacak Honduras'ın evine puansız dönmesi, El Salvador'un farklı mağlubiyeti durumunda, Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası finallerine katılma ümitlerinin sonu anlamına gelecek.

BBC'nin sorularını yanıtlayan gazeteci Declan Hil, El Salvador ekibinin skandalı afişe etmesini yakın zamanda futbolda gördüğü en dramatik olaylardan biri olarak niteledi ve şöyle devam etti:

Takımın tamamı, teknik direktörleriyle birlikte basının karşısına çıkarak, cumartesi günü kendileriyle birilerinin temas kurduğunu söylediler. Sonra da, 11 dakika uzunluğunda şike teşebbüsüyle ilgili kaydı dinlettiler. Kasetteki kişi, skora bağlı olarak maçta oynayacakları dakika başına para ödemeyi teklif ediyordu. İçlerinden en fazla para alabilecek kişinin alacağı para 3 bin dolar civarında görünüyor.''

BBC Honduras futbol federasyonundan iddialarla ilgili yorum almak için girişimde bulundu.

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