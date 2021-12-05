El Salvador düşüşü fırsata çevirdi; 150 Bitcoin satın aldı

El Salvador, Bitcoin'de yaşanan sert düşüşü değerlendirerek düşük fiyattan 150 Bitcoin daha aldı.

Devlet Başkanı Nayib Bukele sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "El Salvador düşük fiyattan satın aldı. 48 bin 670 dolardan 150 Bitcoin aldık" ifadelerini kullandı.

Bitcoin dün yüzde 20'ye yakın değer kaybı yaşayarak 42 bin doların altına kadar çekilmişti. Bitcoin bugün ise 49 bin dolar seviyelerinde seyrediyor.

El Salvador hükümeti ayrıca ekim ayının son günlerinde yaşanan düşüşten de faydalanmış ve 450 Bitcoin satın almıştı.