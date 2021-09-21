El Salvador Devlet Başkanı, Twitter bio'suna "Dünyanın en havalı diktatörü" yazdı

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter’daki profil tanımı bölümüne “Dünyanın en havalı diktatörü” ifadelerini yazdı.

Bitcoin’in yasal para birimi olarak kabul edildiği El Salvador’da son haftalarda sokaklarda başlayan protestoların ardından Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter bio’sunu değiştirdi.

Protestolarda kendisine yönelik “diktatör” tepkilerine yanıt veren Bukele “Dünyanın en havalı diktatörü” yazdı. Devlet Başkanlığı Ofisi, konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Muhalefetteki "Nuestro Tiempo" Partisi milletvekillerinden Johnny Wright Sol, Bukele'nin profil tanımını değiştirmesini "oldukça çocukça" bulduğunu söyledi.

El Salvador'un başkenti San Salvador'da çeşitli sivil toplum örgütleri ve öğrenci kolektiflerinden binlerce kişi sokaklara dökülerek Bukele'nin politikalarına tepki göstermişti.

Protestocular, özellikle Yüksek Mahkemenin 7 Eylül'de Devlet Başkanı Bukele'nin yeniden seçilmesine onay veren kararını protesto etmiş ve aynı gün yasal para birimi olarak kabul edilen kripto para Bitcoin karşıtı slogan atmıştı. El Salvador halkı, 7 Eylül'de de Bukele'nin yeniden seçilmesine olanak tanıyan anayasa kararını protesto etmişti.

Öte yandan El Salvador Bitcoin'i resmen tedavüle sokan ilk ülke olmuştu.