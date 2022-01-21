El Salvador Devlet Başkanı Bukele'den GORA göndermesi: Amerikan Başkanı dahil herkesi devreye sokun

Resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele, Türkçe paylaşımlarına devam etti. Cem Yılmaz'ın GORA filminden bir repliğe gönderme yapan Bukele, "Türk Uzay üssü tarafından kaçırıldım, Amerikan Başkanı dahil herkesi devreye sokun!" paylaşımını yaptı.