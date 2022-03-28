El Salvador'da bir günde 62 kişi öldü, OHAL ilan edildi

El Salvador'da 26 Mart tarihinde çete savaşlarından kaynaklı 62 cinayetin işlenmesinin ardından, parlamento olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

El Salvador'da iç savaşın 1992'de son bulmasından bu yana en kanlı günün yaşanması sonrası OHAL kararı alındı.

OHAL kapsamında El Salvador'da toplanma hakkı askıya alınırken, polise de mahkeme kararı olmaksızın halkın iletişimini takip etme ve tutuklama izni verilecek. OHAL kararı 30 gün boyunca yürürlükte kalacak.

Devlet Başkanı Naif Bukelele, ajanlar ile askerlerin işlerini yapmasına izin verilmesi ve çete üyelerini koruyan kişilerin suçlamaları karşısında korunması gerektiğini söyledi

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Juan Pappier ise OHAL kararını 'kaygı verici' olarak niteledi.

OHAL oylamasından birkaç saat önce polisten yapılan açıklamadaysa, Mara Salvatrucha (MS-13) çetesinin dört liderinin son şiddet olayları gerekçesiyle tutuklandığı belirtildi.

El Salvador yetkilileri, MS-13 ve Barrio-18 çetelerinin yaklaşık 70 bin üyesi olduğunu düşünüyor. Bu kişiler cinayetlerin yanısıra haraç kesme ve uyuşturucu kaçakçılığıyla da suçlanıyor.