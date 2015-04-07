T24 LogoT24 Logo
Dünya

El Nusra'nın kaçırdığı 300 Kürt serbest

Kürt siviller, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afşin kentinden Halep'e giderken silahlı kişilerce kaçırılmıştı

07 Nisan 2015 09:12

Kürt yetkililer sivillerin, radikal İslamcı El Kaide ile bağlantılı El Nusra üyesi 3 militan karşılığında serbest bırakıldığını açıkladı.

Konvoy halinde seyahat eden Kürtlerin otobüsleri sabah saatlerinde durdurulmuş, kadın ve çocuklar serbest bırakıldıktan sonra, erkekler El Nusra denetimindeki El Dana kasabasına götürülmüştü.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Afrin Asayişi Başkanı Cefer Skaş olayı doğrulayarak, kaçıranların kurtarılması için girişimlerde bulunduklarını söylemişti.

Demokratik Birlik Partisi (PYD), militanların kaçırdıkları Kürtler karşılığında 3 örgüt üyesinin serbest bırakılmasını istediklerini açıklamıştı.

El Nusra, Türkiye sınırına yakın bölgede aktif. Son olarak Mart ayı sonunda İdlib'i ele geçirmişti.

Suriye'deki iç savaş 5. yılına girdi. Savaşta en az 200 bin Suriyelinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

ETİKETLER

el nusra300 kürtkaçırmaserbest

İlgili Haberler

Nasrallah: Türkiye, IŞİD ve Nusra ile ilişkilerini sürdürüyor

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, ‘Türkiye’nin bilgisi olmadan Suriye’ye silah geçemez’ dedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24