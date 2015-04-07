El Nusra'nın kaçırdığı 300 Kürt serbest

Kürt yetkililer sivillerin, radikal İslamcı El Kaide ile bağlantılı El Nusra üyesi 3 militan karşılığında serbest bırakıldığını açıkladı.

Konvoy halinde seyahat eden Kürtlerin otobüsleri sabah saatlerinde durdurulmuş, kadın ve çocuklar serbest bırakıldıktan sonra, erkekler El Nusra denetimindeki El Dana kasabasına götürülmüştü.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Afrin Asayişi Başkanı Cefer Skaş olayı doğrulayarak, kaçıranların kurtarılması için girişimlerde bulunduklarını söylemişti.

Demokratik Birlik Partisi (PYD), militanların kaçırdıkları Kürtler karşılığında 3 örgüt üyesinin serbest bırakılmasını istediklerini açıklamıştı.

El Nusra, Türkiye sınırına yakın bölgede aktif. Son olarak Mart ayı sonunda İdlib'i ele geçirmişti.

Suriye'deki iç savaş 5. yılına girdi. Savaşta en az 200 bin Suriyelinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.