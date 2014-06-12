El Nusra üyeleri Diyanet misafirhanelerinde mi kaldı?

CHP Milletvekili İhsan Özkes, El Nusra üyelerinin, MİT'in gözetiminde ve denetiminde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın misafirhanelerinde kalmalarına yönelik, altında dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler'in imzasının bulunduğu görülen bir genelgenin fotoğrafını, twitter'daki hesabından paylaştı.

CHP Parti Meclisi (PM) üyesi ve İstanbul Milletvekili İhsan Özkes, sosyal paylaşım sitesi twitter'da dün, "Dünya Lideri diye övdükleri Tayyip'in ülkeyi getirdiği duruma bakınız. Davutoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada Musul Konsolosluğu'nda çalışan bürokratların güvenliği için tüm önlemlerin alındığını söylemişti. Diyanetin Suriye için camilerden topladığı paranın ne kadarı Nusra'ya, ne kadarı IŞİD'e gitti? Suriye'de savaşanlar Hatay'da Diyanet'e ait Kuran Kursu ve yurtlarında barındı mı İçişleri Bakanlığı'nın Diyanete bu konuda bir yazısı var mı? Bir Kandil gecesinde TRT'de canlı yayınlanan Mevlid duasında Diyanetin dua ettirdiği Suriyeliler kimdi?" cümlelerini paylaşmıştı.

Özkes bugün de El Nusra üyelerinin, MİT'in gözetiminde ve denetiminde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın misafirhanelerinde kalmalarına yönelik genelge olduğunu iddia etti. Özkes, altında dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler'in imzası bulunduğu görülen bu genelgenin fotoğrafını da twitter'daki hesabından paylaştı.