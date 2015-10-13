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Dünya

"El Nusra, Rusya Müslümanlarından misilleme yapmalarını istedi"

Ümit Kıvanç: El Nusra lideri, "Ruslar burada sivil öldürürse siz de orada sivilleri öldürün, asker öldürürlerse asker öldürün" dedi

13 Ekim 2015 19:53

 

Ümit Kıvanç*

 

El Kaide'nin Suriye uzantısı El Nusra Cephesi'nin lideri Abu Muhammed al Colani önemli bir konuşma yaptı. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve Lübnan Hizbullahı lideri Seyit Hasan Nasrallah'ın başlarına ödüller (ilkine üç, ikincisine iki milyon €) koyan Colani, Suriye'deki savaşı bütünüyle, herkesin birleşip Sünnilere karşı yürüttüğü bir mücadele olarak takdim etti. Dolayısıyla çağrılarını da bütün muhalif-cihatçı örgütlere yaptı. Konuşmayı deşifre eden gazetecilerin seri tweet'lerinden derlediğim bazı başlıkları aktaracağım. Özetle ve kabaca, şunları dedi Colani:

• Şam varoşları, Dera, Hama, Kuzey Lazkiye ve "Nusayri köylerinde" savaşı yükseltelim
• Herkes Alevi köylerine top-roket saldırıları düzenlesin
• Sünni bölgelerini bombalamayı bırakırlarsa biz de anlaşmaya (ateşkes) uyarız

Bu çağrı ve açıklamalardan iki sonuç çıkarılabilir:
1. Rusya destekli Suriye ordusu saldırısı başarılı ilerliyor, El Nusra da başka muhalif silahlı örgütler gibi alan kaybediyor, bu yüzden henüz etkili saldırıya uğramadığı yerlerde savaşı kızıştırarak cepheyi yaymaya, düşmanın gücünü de dağıtmaya çalışacak,
2. El Nusra'nın saldırabileceği, alabileceği, katliamlar yapabileceği Alevi köylerindeki nüfus için daha zor günler yaklaşıyor.

Colani'nin çağrıları Rusya Müslümanlarına da yönelik. El Nusra lideri, Rusya Müslümanlarının "misilleme saldırılarına" girişmelerini istedi: "Ruslar burada sivil öldürürse siz de orada sivilleri öldürün, asker öldürürlerse asker öldürün," dedi.

 

* Bu yazı riyatabirleri.blogspot.com'dan alınmıştır.

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