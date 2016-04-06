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Dünya

El Nusra militanları, düşürülen Suriye uçağının pilotunu İdlib sokaklarında sürükledi!

Suriyeli pilotun yakalandığı anda sağ olduğu anlaşıldı

06 Nisan 2016 11:13

El Nusra militanları Helep'in güneyinde düşürülen Suriye uçağının pilotunu İdlib sokaklarında sürüklenerek gezdirildi. O anlar bir kameranın objektifine işte böyle yansıdı.

Yayınlanan görüntülere göre, kimliğinin Albay Halid Said olduğu ortaya çıkan Suriyeli pilotun yakalandığı anda sağ olduğu anlaşıldı.

 

Sokaklarda sürüklendi

 

Görüntülerde,  İdlib sokaklarında sürüklenerek dolaştırılan yarı baygın haldeki pilotun zaman zaman militanlar tarafından darp edilip tekmelendiği ve ağzından kan geldiği görülüyor.

İşte o görüntüler:

 

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