El Nusra komutanı Osmaniye'deki kampta mı kaldı?

Suriye'de 600 kişiye komutanlık yapan bir El Nusra mensubunun Osmaniye'deki mülteci kampında kaldığı iddia edildi.

Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Hatay ve Kilis’in de aralarında bulunduğu 34 ilin Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri’ne (TEM) dağıtılması istenen yazıda, Osmaniye’deki sığınmacı kampının, 600 kişinin komutanı olan bir El Nusra militanına açıldığı iddia ediliyor.

Birgün'den Erk Acarer'in haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün, TEM birimlerine dağıtılmasını istediği, ‘Çatışma bölgesindeki Gelişmeler’ başlıklı notunun satır aralarında geçenler şunlar “Çatışma bölgeleriyle bağlantılı Hüseyin Türkmen’in (Abdurrahman-Emine oğlu, Lazkiye 1963) Suriye’de Nusret Cephesi içerisinde yaklaşık (600) kişilik bir grubun komutanı olduğu, ailesiyle birlikte Cevdetiye Konaklama Tesisi T1 Mh.3 no’lu çadırda ikamet ettiği, çadır kentten 12 Eylül 2015’e kadar izinli olarak ayrıldığı ve izninin çatışma bölgelerinde geçireceği anlaşılmıştır…” ifadeleri yer alıyor.