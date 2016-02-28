T24 LogoT24 Logo
Dünya

''El Nusra IŞİD'den daha tehlikeli, sahne ışıklarından uzakta elini güçlendiriyor''

''IŞİD manşet üretmekte daha iyi olabilir ama El Nusra ABD'ye karşı kullanabileceği senaryolar hazırlıyor''

28 Şubat 2016 18:04

CNN’in internet sitesinde Jennifer Cafarella imzasıyla yayımlanan bir yazıda, Washington’ın ilgisinin IŞİD üzerinde toplandığı bu dönemde, El Kaide’nin Suriye kolu olan El Nusra’nın gelecekte ABD’ye karşı kullanabileceği ‘yatırımlar yaptığı’ ve ‘sahne ışıklarından uzakta’ elini güçlendirdiği belirtildi.

Yazıda, “ABD, Irak ve Suriye’de bir dizi tuzağa düştü. Bu tuzaklardan en ölümcülleri ise El Kaide tarafından hazırlanmıştı. El Kaide’nin Suriye kolu olan El Nusra, IŞİD’den daha tehlikeli. Her iki grubun da amacı küresel bir hilafet kurmak olsa da bunu başarmak için farklı araçlar kullanıyorlar” denildi.

 

‘IŞİD manşet üretmekte daha iyi’

 

“IŞİD manşet üretmekte daha iyi olabilir. Nitekim IŞİD, Irak ve Suriye kentlerini ele geçirmesi ve Batı hedeflerine yönelik saldırıları nedeniyle ABD’nin bu ülkelerdeki askeri çabalarının odağına oturdu” diye devam eden yazıda, şu ifadeler kullanıldı:

“Bu sırada El Kaide ise uzun zamandır oynadığı oyunu sessizce sürdürdü. ABD’nin odağının başka yerde olması da bu grubun işine yaradı. Zira bu durum, El Kaide’nin, manşetlerden ve ilgiden uzakta geçirdiği bu zamandan yararlanmasına ve IŞİD bozguna uğratıldıktan sonra dünya sahnesine geri dönme planları yapmasına izin veriyor.”

Yazıya göre, IŞİD kontrolünde olan toprakları ‘acımasızca’ yönetirken, El Nusra da yerel ilişkiler kurup, gelecekte ABD’ye karşı kullanabileceği senaryolar hazırlıyor.

ETİKETLER

ışidel nusracnnjennifer cafarella

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24