''El Nusra IŞİD'den daha tehlikeli, sahne ışıklarından uzakta elini güçlendiriyor''

CNN’in internet sitesinde Jennifer Cafarella imzasıyla yayımlanan bir yazıda, Washington’ın ilgisinin IŞİD üzerinde toplandığı bu dönemde, El Kaide’nin Suriye kolu olan El Nusra’nın gelecekte ABD’ye karşı kullanabileceği ‘yatırımlar yaptığı’ ve ‘sahne ışıklarından uzakta’ elini güçlendirdiği belirtildi.

Yazıda, “ABD, Irak ve Suriye’de bir dizi tuzağa düştü. Bu tuzaklardan en ölümcülleri ise El Kaide tarafından hazırlanmıştı. El Kaide’nin Suriye kolu olan El Nusra, IŞİD’den daha tehlikeli. Her iki grubun da amacı küresel bir hilafet kurmak olsa da bunu başarmak için farklı araçlar kullanıyorlar” denildi.

‘IŞİD manşet üretmekte daha iyi’

“IŞİD manşet üretmekte daha iyi olabilir. Nitekim IŞİD, Irak ve Suriye kentlerini ele geçirmesi ve Batı hedeflerine yönelik saldırıları nedeniyle ABD’nin bu ülkelerdeki askeri çabalarının odağına oturdu” diye devam eden yazıda, şu ifadeler kullanıldı:

“Bu sırada El Kaide ise uzun zamandır oynadığı oyunu sessizce sürdürdü. ABD’nin odağının başka yerde olması da bu grubun işine yaradı. Zira bu durum, El Kaide’nin, manşetlerden ve ilgiden uzakta geçirdiği bu zamandan yararlanmasına ve IŞİD bozguna uğratıldıktan sonra dünya sahnesine geri dönme planları yapmasına izin veriyor.”

Yazıya göre, IŞİD kontrolünde olan toprakları ‘acımasızca’ yönetirken, El Nusra da yerel ilişkiler kurup, gelecekte ABD’ye karşı kullanabileceği senaryolar hazırlıyor.