El Nusra Cephesi El Kaide'den ayrıldı

Suriye'deki muhalif örgütlerden cihatçı El Nusra Cephesi, El Kaide'den ayrıldığını

duyurdu. Örgütün lideri Ebu Muhammed El Culani, El Cezire kanalında yayınlanan

görüntülü mesajında örgütün El Kaide'den ayrıldığını ilan ederken, adının da 'Fetih El

Şam Cephesi' olarak değiştirildiğini duyurdu. El Kaide liderlerine teşekkür eden El

Culani, 'Suriye devrimini savunma' amacı taşıdıklarını söyledi. El Culani, ilk kez

televizyon ekranlarında görüldü.

El Kaide'den bir süre önce yapılan açıklamada, örgütten 'Suriye'deki İslamcı

mücadeleyi sürdürmek için gerekli adımları atması' istenmişti. Buna gerekçe olarak,

ABD ile Rusya'nın IŞİD ve El Nusra gibi radikal İslamcı örgütlere karşı birlikte

mücadele etme konusunda sergilediği kararlılık gösterilmişti. 2015 yılında Suriye'de

havadan müdahelelere başlayan Rusya, El Nusra cephesini hedef almıştı.

Uzmanlar, El Nusra'nın Suriye'de 5 bin ila 10 bin arasında savaşçısı olduğunu tahmin

ediyor. ABD ve Birleşmiş Milletler'in terör örgütleri listesinde yer alan El Nusra, 2013

yılında Suriye'de El Kaide'ye bağlı tek örgüt olduğunu açıklamıştı.

