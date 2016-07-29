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Dünya
Deutsche Welle

El Nusra Cephesi El Kaide'den ayrıldı

Adını 'Fetih El Şam Cephesi' olarak değiştiren El Nusra Cephesi, El Kaide'den ayrıldığını duyurdu.

29 Temmuz 2016 00:02

Suriye'deki muhalif örgütlerden cihatçı El Nusra Cephesi, El Kaide'den ayrıldığını
duyurdu. Örgütün lideri Ebu Muhammed El Culani, El Cezire kanalında yayınlanan
görüntülü mesajında örgütün El Kaide'den ayrıldığını ilan ederken, adının da 'Fetih El
Şam Cephesi' olarak değiştirildiğini duyurdu. El Kaide liderlerine teşekkür eden El
Culani, 'Suriye devrimini savunma' amacı taşıdıklarını söyledi. El Culani, ilk kez
televizyon ekranlarında görüldü.

El Kaide'den bir süre önce yapılan açıklamada, örgütten 'Suriye'deki İslamcı
mücadeleyi sürdürmek için gerekli adımları atması' istenmişti. Buna gerekçe olarak,
ABD ile Rusya'nın IŞİD ve El Nusra gibi radikal İslamcı örgütlere karşı birlikte
mücadele etme konusunda sergilediği kararlılık gösterilmişti. 2015 yılında Suriye'de
havadan müdahelelere başlayan Rusya, El Nusra cephesini hedef almıştı.

Uzmanlar, El Nusra'nın Suriye'de 5 bin ila 10 bin arasında savaşçısı olduğunu tahmin
ediyor. ABD ve Birleşmiş Milletler'in terör örgütleri listesinde yer alan El Nusra, 2013
yılında Suriye'de El Kaide'ye bağlı tek örgüt olduğunu açıklamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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