El Nusra: ABD'nin başlattığı saldırılar İslam'a karşı savaş

Suriye'deki El Kaide bağlantılı Nusra Cephesi örgütü ABD öncülüğündeki hava saldırılarının İslam'a karşı savaş olduğunu söyledi.

ABD önderliğindeki koalisyon tarafından IŞİD’den önce vurulmaya başlanan El Nusra Cephesi, saldırılara bir bildiriyle yanıt verdi. İnternet üzerinden yayınlanan açıklamada örgüt, bütün dünyadaki cihatçıları hava saldırılarına katılan Batı ve Arap ülkelerini hedef almaya çağırdı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, açıklama, ABD ve diğer ülkelerin IŞİD'e (Irak Şam İslam Devleti) karşı Irak ve Suriye'deki saldırılarını genişletmesi ardından geldi.

IŞİD ve Nusra Cephesi benzer cihatçı çizgilerine rağmen rakip gruplar. İki grup arasında zaman zaman çatışmalar da yaşanıyor. Ancak Cumartesi günü bir açıklama yayınlanan Nusra Cephesi sözcüsü Ebu Firas el-Suri koalisyon güçlerini tehdit etti.

Açıklamada "Bu savaş El - Nusra'ya karşı değil İslam'a karşı bir savaştır" ifadesine yer verildi.

ABD saldırılarda doğrudan Nusra Cephesi'nin hedef alındığını açıklamadı ancak Horasan Grubu'nun hedef alındığı belirtildi. Bazı uzmanlar bu grubun Nusra Cephesi'nin parçası olduğunu düşünüyor.

ABD öncülüğündeki koalisyonda yaklaşık 40 ülke yer alıyor.