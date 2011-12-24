El Kardavi: Türkiye'nin yanındayız

T24 - Arap dünyasının etkili din adamlarından Şeyh Yusuf El Kardavi verdiği vaazda, "Ermeni iddialarının reddini suç sayan yasayı kabul eden Fransa’ya karşı Türkiye’nin yanındayız" dedi.



Şeyh Yusuf El Kardavi, Katar’ın en büyük camisi İmam Muhammed Bin Abdulvahab camisinde verdiği vaazın büyük bir bölümünü, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddini suç sayan yasa teklifini kabul eden Fransa’ya ayırdı.



Kardavi, "Fransa’nın kararını şiddetle kınıyoruz" diyen Kardavi, tüm Müslümanları Türkiye’ye destek vermeye çağırdı.



Kardavi, "Fransa’nın kabul ettiği yasa Türkiye’ye büyük bir hakarettir.



Bu yasa şanlı Osmanlı tarihine atılan bir iftiradır. Bu kararı alan Fransa’yı şiddetle kınıyoruz. Türkiye’nin yanındayız" ifadelerine yer verdi.





