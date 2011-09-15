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Dünya

El Kaide'nin üst düzey askeri sorumlusu öldürüldü  WASHINGTON (A.A)

15 Eylül 2011 22:57

-El Kaide'nin üst düzey askeri sorumlusu öldürüldü  WASHINGTON (A.A) - 15.09.2011 - ABD'nin Pakistan'da düzenlediği hava saldırısında, El Kaide örgütünün askeri operasyonlar sorumlusunun öldürüldüğü bildirildi. Amerikalı yetkililer, Pakistan'da aşiretlerin yaşadığı bölgelerde son birkaç gün içinde Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) tarafından düzenlenen ve insansız hava araçlarının kullanıldığı hava operasyonlarında, El Kaide'nin üst düzey askeri sorumlusu Ebu Hafs el Şehri'nin öldürüldüğünü kaydetti. Yetkililer, operasyonların yeri ve zamanı konusunda ayrıntılı bilgi vermezken, El Şehri'nin Suudi Arabistan vatandaşı olduğu bildirildi.

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