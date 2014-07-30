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Dünya
Deutsche Welle

El Kaide'nin milyonluk rehineleri

El Kaide örgütünün mali kaynağının en büyük kısmını, kaçırdığı Avrupalı rehineler üzerinden sağladığı öne sürüldü. New York Times gazetesi, örgütün 2008'den bu yana fidyelerden 125 milyon dolar elde ettiğini iddia etti.

30 Temmuz 2014 21:33


New York Times gazetesi, El Kaide terör örgütünün para kaynağına dair ilginç bir habere yer verdi. Gazeteye göre, terör örgütünün son yıllardaki en büyük para kaynağını fidyeler oluşturuyor.

Gazetenin haberine göre, örgüt en fazla kaçırdığı Avrupalı rehineler için talep ettiği fidyelerden mali kaynak sağlıyor. Örgütün, 2008 yılından bu yana rehineler üzerinden yapılan pazarlıklarda 125 milyon dolar (93 milyon euro) elde edildiği yazılıyor.

ABD Maliye Bakanlığı bünyesindeki terör uzmanı David S. Cohen, 2012 yılında El Kaide'nin, rehineler için aldığı fidyelerin, destekçilerinden aldıkları bağışlardan daha önemli hale geldiği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Gazetenin haberde verdiği bilgiye göre, Yemen EL Kaidesi lideri Naser El Vuheyşi adam kaçırmanın, örgüte finansman sağlamak için yapıldığını itiraf etti. Haberde ayrıca, El Kaide'nin rehine başına ortalama on milyon dolar fidye istediği belirtiliyor.

New York Times, El Kaide'nin Mağrip ülkelerindeki kollarının, 2008 yılından bu yana İsviçre, İspanya, Avusturya ve bir Fransız firmasından rehineler üzerinden 90 milyon dolar elde ettiğine yer veriyor. Haberde ayrıca Arap Yarımadası'ndaki El Kaide'nin ise Katar ve Amman'dan adı verilmeyen bir kaynaktan 30 milyon dolar gelir sağladığı yazıyor. Somali'deki El Şebab milisleri için de rehineler önemli bir para kaynağı durumunda. Gazete, El Şebab'ın, İspanya'dan bu yolla 5 milyon 100 bin dolar sağladığına yer veriyor.

‘Hükümetler bilgi vermiyor’

Gazete, Almanya, Fransa, Avusturya, İtalya ve İsviçre'nin rehine pazarlıklarına dair bilgi vermekten kaçındıklarına yer veriyor. New York Times, Fransız istihbaratının eski bir çalışanının AFP haber ajansına verdiği bilgiye göre, rehine pazarlığında her zaman bir çözüm bulunabildiğini, para olmazsa, değiş tokuşla tutukluların serbest bırakıldıkları ya da silah verildiğini anlattığı yazıyor.

Mali'nin eski ABD Büyükelçisi Vicky Huddleston, New York Times gazetesine yaptığı açıklamada, Avrupalıların önceleri rehinelere karşılık fidye ödediklerini ancak sonraları ödemekten çekindiklerine yer veriyor. Huddleston, Avrupalıların, rehinelere karşılık para ödenmesi durumunda, daha fazla vatandaşlarının kaçırılacaklarını gerekçe olarak gösterdiklerini belirtti.

G8 ülkeleri de geçen yıl, teröristlere rehinelere karşı para ödenmemesi konusunda uzlaşma sağladı. Ancak buna dair resmi bir karar bulunmuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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