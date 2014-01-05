'El Kaide'nin Lübnan lideri hastahanede öldü'

Lübnan'da geçen Kasım ayında İran Büyükelçiliği'ne düzenlenen bombalı saldırıyı üstlenen radikal İslamcı Abdullah Azzam Tugayları adlı örgütün lideri Mecid el Mecid'in gözaltına tutulduğu hastanede öldüğü açıklandı.

Associated Press ajansına konuşan askeri bir yetkili, El Kaide'nin Lübnan'daki lideri olduğu belirtilen Suudi Arabistan vatandaşı Mecid el Mecid'in, gözaltındayken böbrek yetmezliği nedeniyle komaya girmesi nedeniyle askeri hastaneye getirilmesinden bir gün sonra öldüğünü söyledi.

İran Büyükelçiliği'ni hedef alan saldırıda aralarında Kültür Ateşesi'nin de bulunduğu 23 kişi hayatını kaybetmişti.Saldırıdan sonra örgüt, Hizbullah militanları Suriye'de savaşmayı durdurana ve Lübnan'da gözaltına alınan örgüt üyeleri serbest bırakılana dek Lübnan'daki saldırıların süreceği tehdidinde bulunmuştu.

Büyükelçilikteki patlamalarla ilgili yapılan soruşturma sonucu iki intihar saldırganının radikal Sünni gruplarla bağlantılı bir Lübnanlı ve Sünni din Adamı Şeyh Ahmed el Assir ile bağlantılı bir Filistinli olduğu saptanmıştı.Lübnan Savunma Bakanlığı yetkilileri saldırıdan sonra gözaltına alınan Mecid el Mecid'in istihbarat görevlileri tarafından sorgulandığını açıklamıştı.

'Örgüt 2009'da kuruldu'

Lübnan ve Kuzey Lübnan ve Arap Körfezi'nde üslenen Abdullah el Azzam Tugayları, adını 1980'li yıllarda Afganistan'da Sovyet işgaline karşı savaşmaları için adam toplayan Filistinli bir mücahitten alıyor.

Örgütün adı ilk olarak Mısır'da 2005 ve 2005'te turist taşıyan otobüslere karşı düzenlenen saldırıların sorumluluğunu üstlenmeleriyle duyulmuştu. Ancak ABD makamları örgütün 2009'da kurulduğuna inanıyor.

Sayda kenti yakınlarındaki Filistin mülteci kampı Ein el Hilve'de üslenen Abdullah Azzam Tugayları'nın Irak'ta savaşan aşırılık yanlısı militanları çektiği düşünülüyor.

2009'dan itibaren İsrail'e roket saldırıları düzenleyen örgüt, ilk büyük eylemini İran Büyükelçiliği saldırısıyla gerçekleştirdi.Örgütün Haziran 2012'ye kadarki lideri daha önce Irak'ta savaşan Salih el Karavi'ydi.